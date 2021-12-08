Пьяный водитель сбежал с места ДТП, бросив в машине труп жены (ФОТО)

На Урале женщина погибла, поехав с пьяным мужем в магазин. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла накануне около 10 утра в районе 68-го км дороги Верхотурье – Дерябино. Легковушка «Ниссан» вылетела с дороги в кювет, пассажир 1983 года рождения погибла. По словам очевидцев, водитель после этого скрылся, оставив тело супруги в салоне. 43-летнего виновника аварии уже разыскали.

Водитель пояснил автоинспекторам, что поехал с женой в магазин в соседнюю деревню. Он не справился с управлением, а потом испугался и убежал. Алкотестер показал 1,375 мл алкоголя в литре выдыхаемого воздуха, это сильнейшее опьянение. Мужчину задержали, автомобиль находится на штрафстоянке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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