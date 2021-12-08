Трафик TikTok в 2021 году увеличился вдвое

TikTok поднялся на третье место среди самых популярных соцcетей на Среднем Урале, обогнав «Одноклассников». Первое место занимает «ВКонтакте», второе – Instagram. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей социальных сетей в 2021 году.



За год совокупный объем информации, приходящейся на эти ресурсы, удвоился. В Свердловской области доля потребляемого трафика «Вконтакте» составила 34%, Instagram – 32%, TikTok – 24%. Меньше всего трафика в регионе уходит на Фэйсбук.



Быстрее всего растет популярность TikTok: в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза. Специалисты «МегаФона» объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53%.



По подсчетам специалистов «МегаФона», в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для «ВКонтакте» этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok 225 Мб. Самая активная аудитория у «ВКонтакте» – ежедневно туда заходит 73% пользователей соцсети. Instagram на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok – 35%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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