ВЭБ оценил жизнь в Екатеринбурге: неплохие доходы, среднее здоровье и ужасная безопасность

ВЭБ.РФ оценил качество жизни в российских городах. Аналитики госкорпорации сегодня презентовали базу данных, по которой можно судить о комфорте – в выборку попали 115 городов, для которых доступны данные более чем по 200 показателям.

Все города ВЭБ объединил в кластеры, чтобы можно было сравнивать между собой схожие по вектору развития территории, говорится на сайте проекта. Таких групп шесть: «Космополиты» (Казань, Омск, Тюмень), «Догоняющие» (Оренбург, Сочи), «С достатком» (Магадан, Ханты-Мансийск), «С амбициями» (Грозный, Саранск), «На распутье» (Владикавказ, Курган), «Холодные» (Сургут, Салехард, Чита). Екатеринбург попал в группу «Космополиты». «Города-миллионники и крупные города. Центры притяжения различного рода ресурсов. Диверсифицированная экономика с развитой сферой услуг. Постиндустриальные ценности общества и запрос на удовлетворение более высоких потребностей (самореализация, саморазвитие, удовлетворение эстетических и духовных потребностей)», – так описывается категория.

Екатеринбург можно сравнить как с другими городами кластера, так и со средними значениями по стране, по 12 направлениям. Самые высокие баллы город набрал по направлениям «Образование» и «Благоустройство» – выше 70. Что касается последнего, то авторы проекта на основе данных Росстата подсчитали: в Екатеринбурге под парки и зеленые зоны отведено 43,41% городской земли. А плотность застройки по сравнению с другими очень невысока – 335,29 кв. м/га, тогда как в среднем по кластеру – 527,05. В среднем в одном доме в Екатеринбурге проживает почти 170 человек. Кстати, 60,49% екатеринбуржцев считают город красивым.

Достаточно высокие баллы столица Среднего Урала получила по направлению «Доходы». Средняя зарплата в год – $8943,72. Жилищные условия в Екатеринбурге также выше, чем во многих других городах. А вот показатель «Здоровье» аналитик оценили не слишком хорошо: выше, чем в среднем по РФ, но ниже, чем в кластере. Самые низкие оценки в этой категории Екатеринбург получил из-за низкой ожидаемой продолжительности жизни, высокой смертности от онкологии, рекордного роста цен на медикаменты и низкого уровня самооценки здоровья населением.

Самые провальные оценки у Екатеринбурга по направлениям «Гражданские права», «Безопасность» и «Общество». В этих сферах город выглядит плохо не только в своем кластере, но и вообще среди всех городов страны. По гражданским правам город подвели уровень жизни пенсионеров, закрытость бюджетных данных, низкий процент людей, вовлеченных в принятие решений по вопросам развития города. Кстати, буквально сегодня горожане пытались объяснить чиновникам, почему они против застройки Шарташского лесопарка, им в результате предложили создать рабочую группу и следить, как будет идти застройка (то есть вариант «не строить» не рассматривается).

Что касается безопасности, то здесь Екатеринбург собрал множество антидостижений: мало освещенных улиц, много убийств, высокое число ДТП по вине пьяных водителей, высокий уровень травматизма и на фоне всего этого низкий уровень чувства безопасности от нахождения на улице ночью. Справедливости ради заметим, по сравнению с другими городами в Екатеринбурге немного мест концентрации ДТП, низкий общий уровень преступлений и много камер видеонаблюдения.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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