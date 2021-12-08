От коронавируса скончались еще 32 жителя Свердловской области

Заболеваемость Covid-19 в Свердловской области продолжает снижаться, но смертность остается на высоком уровне. По данным оперштаба, на 8 декабря выявлен еще 671 случай коронавируса, в том числе в Екатеринбурге – 192 заболевших.

В тяжелом состоянии в больницах остаются 652 пациента, из них 349 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести госпитализированы 4 276 человек. Остальные больные чувствуют себя удовлетворительно. Врачи выписали после лечения 467 выздоровевших.

Статистика смертности от Covid-19 в регионе не меняется на протяжении двух недель. На 8 декабря оперштаб зарегистрировал еще 32 летальных случая. Всего с начала пандемии от болезни скончались 8 693 свердловчан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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