Парень ушел из магазина не в своей обуви, за это ему грозит два года тюрьмы

В одном из обувных магазинов Серова находчивый молодой человек надел новые кеды, а свои старые положил в коробку. Видимо рассчитывая, что раз количество не изменилось – кражи не было.

Парень спокойно вышел из магазина в новых зимних кедах, а о случившемся продавцы узнали, только когда заглянули в коробку и обнаружили там пару старых кроссовок.

По видеокамерам похитителя отследили, им оказался 23-летний серовчанин, который ранее к ответственности не привлекался. Молодой человек объяснил, что ему очень понравились зимние кеды, но не понравилась их цена – 4,5 тысячи рублей, поэтому он решил пожертвовать своими старыми кроссовками (или заплатить ими) и просто вышел из магазина, да так, что никто не заметил.

Серовчанин признал свою вину, возместил весь ущерб магазину и извинился перед продавцами. Как сообщают в МО МВД «Серовский», по факту хищения возбуждено уголовное дело, молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

Серов, Мария Зыкова

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