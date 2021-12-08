Трое друзей по пьяни убили четвертого, расчленили и сожгли, а голову засунули в холодильник

В Камышлове полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в убийстве знакомого.

По информации Следственного комитета по Свердловской области, трое молодых людей (25, 27 и 33 лет) пили алкоголь в гостях у их 30-летнего знакомого. Между ними произошла ссора в ванной, закончившаяся поножовщиной. Убив хозяина, гости с помощью электролобзика расчленили тело. Голову они спрятали в морозильную камеру, а другие части тела сожгли в канаве.

«Часть фрагментов была сокрыта на территории местного предприятия, часть – в мусорных баках во дворе дома потерпевшего, куда сообщники также поместили предметы, которыми они пользовались для сокрытия следов совершенного деяния. <…> В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения, а также об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

7 декабря останки обнаружила охрана местного предприятия и сообщила об этом полиции. За сутки всех подозреваемых задержали: «Один из них проживал в Нижней Туре, второй в Камышлове, а третий в Каменском районе. Они уже дали признательные показания и сейчас содержатся под стражей», – отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

По данному факту Камышловским межрайонным следственным отделом СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Камышлов, Никита Кондрашин

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