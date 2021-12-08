российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 декабря 2021, 16:01 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Каменске-Уральском школьница упала с третьего этажа и получила сотрясение мозга

В Каменске-Уральском прокуратура проверяет школу № 51, где накануне случилось ЧП. Ученица 7 класса на перемене выпала из окна третьего этажа. Девочка получила травму головы, по предварительному диагнозу, у нее сотрясение мозга. Сейчас она находится в больнице на лечении. Угрозы для жизни ребенка нет.

Прокуратура проверяет, при каких обстоятельствах случился инцидент и как был организован учебный процесс в школе. Также выясняется, вовремя ли девочке оказали первую помощь и когда уведомили родителей о случившемся.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Каменск-Уральский, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,