В Каменске-Уральском школьница упала с третьего этажа и получила сотрясение мозга

В Каменске-Уральском прокуратура проверяет школу № 51, где накануне случилось ЧП. Ученица 7 класса на перемене выпала из окна третьего этажа. Девочка получила травму головы, по предварительному диагнозу, у нее сотрясение мозга. Сейчас она находится в больнице на лечении. Угрозы для жизни ребенка нет.

Прокуратура проверяет, при каких обстоятельствах случился инцидент и как был организован учебный процесс в школе. Также выясняется, вовремя ли девочке оказали первую помощь и когда уведомили родителей о случившемся.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Каменск-Уральский, Ангелина Сергеева

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