Ученые сравнили эффективность аспирина и лекарств от коронавируса

Ученые УрФУ выяснили, что аспирин способен лучше подавлять коронавирус, чем зарегистрированные для лечения дорогостоящие препараты.

Как сообщили в пресс-службе университета, исследователи с помощью метода молекулярного докинга проанализировали эффективность взаимодействия молекулы аспирина с рядом белков вируса SARS-CoV-2. Оказалось, что аспирин потенциально способен задерживать или даже подавлять их активность. Результаты исследования опубликованы в научном издании Journal of Molecular Structure.

Ученые также сравнили действие молекул аспирина и лекарств «Фавипиравир» и «Ремдисивир», которые широко применяются для лечения Covid-19. «Компьютерные исследования позволили вычислить энергию связи каждой из изучаемых молекул с некоторыми белками коронавируса. Согласно проведенным расчетам, аспирин демонстрирует более высокие абсолютные значения энергии связи с белками коронавируса по сравнению с «Фавипиравиром». Наиболее эффективным из трех препаратов является «Ремдесивир», – отмечает соавтор статьи, инженер-исследователь лаборатории органического синтеза УрФУ Дамир Сафин.

Результаты исследования могут быть полезны для разработки новых лекарств и новых эффективных методов лечения коронавируса. В дальнейшем ученые планируют проверить еще нескольких лекарственных препаратов – как известных, так и новых – на потенциальную активность против вируса SARS-CoV-2.

«С помощью вычислительных методов анализа мы можем выявить новые лекарственные свойства существующих препаратов. Это позволит разработать новый метод лечения какого-либо заболевания. С точки зрения борьбы с различными болезнями, в том числе новыми, прежде чем что-то разрабатывать с нуля, эффективнее и экономически целесообразнее проверить уже известные препараты. Их производство налажено, фармакологическое воздействие и побочные эффекты известны, а значит, они потенциально безопаснее и эффективнее», – пояснил Дамир Сафин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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