Рамы вылетели на 30 метров: в Невьянском округе пожаром уничтожило три квартиры (ФОТО)

В поселке Цементный Невьянского городского округа сегодня днем произошел пожар в квартире пятиэтажки. По словам очевидцев, был хлопок, от которого оконные рамы отбросило на большое расстояние. От огня пострадали три квартиры.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило сегодня в два часа дня. Горела квартира на четвертом этаже пятиэтажки.

«Огнем повреждены две квартиры на четвертом этаже и одна квартира на пятом этаже. Из дома самостоятельно эвакуировались 50 человек, из них 10 детей. Пожарные с помощью спасустройств эвакуировали еще 2 человека», – сообщили в МЧС.

Как пишут очевидцы в сообществе «Инцидент Невьянск» «ВКонтакте», перед пожаром люди слышали хлопок, после чего оконные рамы отлетели на 30 метров от дома. Пострадавших, к счастью, нет.

«Новый День» попытался узнать в администрации Невьянского городского округа, куда будут расселены погорельцы, но на момент публикации в мэрии не отвечали на телефонные звонки.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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