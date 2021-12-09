Легенды сборной России сыграют в футбол с командой УрФУ

11 декабря в Екатеринбурге российские футболисты сыграют товарищеский матч с командой Уральского федерального университета. Участие в игре примут бронзовые призеры Евро-2008 Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев и Владимир Быстров, а также двукратный чемпион России Руслан Пименов и шестикратный – Александр Филимонов.

За день до игры, 10 декабря, гости станут спикерами паблик-тока в УРФУ. В пресс-службе «Новому Дню» сообщили, что тема обсуждения ее обговаривается.

Помимо этого игроки посетят Первоуральский новотрубный завод. Футболисты познакомятся с технологическими процессами производства труб и сами примут участие в плавке электростали.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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