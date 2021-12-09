«Инженерная школа УГМК» откроется в 11 регионах страны (ФОТО)

Уральская горно-металлургическая компания запускает в 24 городах 11 регионов страны новый образовательный проект для учеников 7-10 классов. «Инженерная школа УГМК» – это часть утвержденной руководством компании корпоративной стратегии управления персоналом. Ее цель – повысить уровень знаний у школьников и подготовить их к осознанному выбору будущей профессии.

По словам директора по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Дмитрия Малышева, «молодежь должна иметь возможность получать качественное образование в своих родных городах, а также понимать, как эти знания они смогут применить в будущем на производстве. Уральская горно-металлургическая компания готова помогать в этом направлении не только школьникам, но и учителям. От этого зависит наше общее будущее».

С января по май 2022 года участники «Инженерной школы УГМК» будут проходить обучение в очном и онлайн-формате. Они ознакомятся с современными технологиями, получат новые знания и разовьют навыки разработки технических проектов, примут участие в тренингах, деловых играх и квестах.

В Инженерной школе будут преподавать лучшие учителя страны из передовых вузов и корпоративного Технического университета УГМК. Еженедельно планируется проведение от одного до трех онлайн-занятий по математике, физике, химии, а также по отдельному графику подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по этим предметам. Кроме того, пройдут профориентационные мероприятия с участием студентов Технического университета УГМК и представителей компании, экскурсии на предприятия Уральской горно-металлургической компании. Школьники также смогут принять участие в отборочном туре Инженериады УГМК.

Поступить в «Инженерную школу УГМК» можно по результатам конкурсного отбора, подготовка к которому пройдет в несколько этапов:

– с 13 по 22 декабря 2021 года в территориях присутствия УГМК состоятся установочные онлайн-встречи со школьниками и их родителями. Представители компании расскажут о школе и условиях обучения в ней;

– с 23 декабря по 13 января 2021-2022 года (с перерывом на зимние каникулы) школьники по желанию смогут пройти пробный мини-курс «Введение в профессию инженера»;

– 15 января 2022 года ребята пройдут предметное тестирование и сдадут краткое эссе «Почему я хочу учиться в Инженерной школе УГМК»;

– 22 января 2022 года будут опубликованы результаты отбора.

И, наконец, с 24 января – начало обучения в «Инженерной школе УГМК».

Более подробная информация о поступлении в «Инженерную школу УГМК» доступна по ссылке.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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