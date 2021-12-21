«Губернаторский лицей» и трамвайную линию в Солнечном будут строить за счет инфраструктурных кредитов

Социальные проекты в Солнечном заинтересовали Минстрой и Минфин РФ, на их реализацию будут выделены инфраструктурные кредиты. Речь идет о строительстве «Губернаторского лицея», реконструкции улиц 2-й Новосибирской и Лучистой, а также о строительстве трамвайной линии в Солнечном. Мастер-девелоперу района Солнечный – компании «Форум-групп» – удалось привлечь внимание к важным для Екатеринбурга проектам, кредиты позволят реализовать проекты опережающими темпами.

На строительство объектов в районе в 2022-2023 годах будет выделено более 6 млрд. рублей из федерального бюджета.

«Губернаторский лицей» – уникальный для Урала образовательный проект и ядро социально-образовательного кластера жилого района Солнечный, все объекты которого взаимосвязаны и будут функционировать в синергии. В составе единого образовательного комплекса лицея – общеобразовательная школа на 1 200 мест, детский технопарк и общественный центр района, включающий в себя медиацентр и спортивный центр, центр подготовки и повышения квалификации педагогов, что позволит реализовать концепцию «школы полного дня» с широким спектром программ общего и дополнительного образования,и создать площадку для формирования активного сообщества жителей.

Одобренные средства на строительство «Губернаторского лицея» – 2 млрд. 950 млн. рублей.

Также на выделенные из федерального бюджета средства будет проведена реконструкция улиц 2-й Новосибирской и Лучистой. Сюда войдут: расширение до 4-х полос ул. Лучистой от ул. Окружной до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (в том числе расширение перекрестков с улицами Чемпионов, Счастливой, Любви), включая строительство трамвайной линии. Заложенная на эти цели сумма составит более 3 млрд. рублей.

Улицы 2-я Новосибирская и Лучистая являются участком важной городской магистрали, связывающей центральную часть города с жилыми районами южной части города и ЕКАД. Реализация данного проекта за счет расширения проезжей части даст возможность увеличить пропускную способность более чем в 2 раза и решить проблему транспортной доступности района Солнечный на перспективу. Строительство трамвайной ветки, по оценке экспертов, позволит обеспечить провозную способность общественного транспорта на данном направлении порядка 10 000 пассажиров в час.

Екатеринбург, Елена Васильева

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