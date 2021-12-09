В Среднеуральске снесут кладбище домашних животных

В Среднеуральске по решению суда ликвидируют несанкционированное кладбище домашних питомцев. До 15 декабря 2021 года бывших владельцев животных просят демонтировать надгробия самостоятельно. Оставшиеся можно будет забрать потом в течение года по адресу: Верхняя Пышма, ул. Радуга, 1. Об этом сообщает ГБУ СО «Верхнепышминская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».

На портале учреждения пишут, что трупы животных и птиц являются биологическими отходами, захоронение их в землю запрещено. Если домашние питомцы погибли от инфекции, то существует риск ее распространения – захоронения могут разрыть дикие животные, а продукты разложения могут попасть в подземные воды, часть которых является источником водоснабжения города.

Штрафы за незаконное захоронение животных для граждан составляют 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, а для юридических – от 500 до 700 тысяч рублей.

«За время жизни рядом с человеком питомцы превращаются в полноценных членов семьи, и проститься с ними хочется достойно. Поэтому, если беда постучалась в ваш дом, не пытайтесь решить проблему самостоятельно. Существует множество специализированных организаций, предоставляющих ритуальные услуги для животных, где возможно проведение как общей, так и индивидуальной кремации животных», – резюмирует ветстанция.

Среднеуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»