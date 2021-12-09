В 2022 году уральцам будут чаще предлагать отдых в странах СНГ

В 2022 году уральские турагентства сделают акцент на отдыхе в странах ближнего зарубежья. Представители отрасли ведут переговоры по увеличению количества авиарейсов в Белоруссию, страны Закавказья и Центральной Азии, сообщил на пресс-конференции президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«В целом прогноз на следующий год положительный. Мы планируем, что весной в Екатеринбург зайдет венгерская авиакомпания Wizz Air, и фактически это будет означать возвращение зарубежных авиаперевозчиков в регион. Ожидаем приход как минимум четырех международных авиакомпаний. Летом рассматриваем возможность прямого авиасообщения на северный берег Иссык-Куля, помимо трехкратного увеличения рейсов в Бишкек. Ведутся переговоры с авиакомпаниями по прямым перелетам в Минск. В 2021 года произошло снижение чека на туристический отдых на 7-8 тысяч рублей по сравнению с доковидным периодом. Мы считаем, что это некритично. У нас развивается межрегиональный туризм, так что в будущий год смотрим с оптимизмом», – сообщил Мальцев.

Эксперт также не стал давать прогнозы, как повлияет на туристический рынок распространение омикрон-штамма коронавируса. Но отметил, что все запланированные на зиму поездки Уральской ассоциации туризма, в том числе в Африку, пока остаются в силе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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