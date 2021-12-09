Заболеваемость Covid-19 снижается, сегодня – 669 случаев

Впервые с конца октября в Свердловской области выявлено меньше 670 случаев Covid-19 за сутки. Сегодня, 9 декабря, их 669, в том числе 122 в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных случаев в регионе – 185 443.

Также снизилось количество пациентов в тяжелом состоянии – их 632, в том числе 416 находятся в реанимации, из них 341 на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести в больницах региона лежат 4 276 больных.

Также за сутки от ковида умер 31 человек, а общее число смертей с начала пандемии составило 8 724.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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