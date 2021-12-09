2,2 миллиона человек привито в Свердловской области от Covid-19

51,5% населения Среднего Урала привиты от коронавируса. Это 2,229 миллиона человек, сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сегодня на брифинге.

«Продолжаем активно заниматься вакцинированием. Кроме государственных учреждений, вакцинируют сотрудников ГУФСИН, МВД. Мы обобщили информацию по всем структурам, включая ЗАТО. Общая цифра три дня назад была – 2,229 миллиона человек привито в регионе», – сообщил чиновник.

При этом спикер заметил, что надо вакцинировать еще 8,5% до конца года для достижения коллективного иммунитета. В таком случае будет привито 80% взрослых и 60% всего населения. Школьников начнут прививать, когда придет соответствующее федеральное распоряжение.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Ольга Тарасова

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