Вице-губернатор Креков: «Свердловская область готова к появлению штамма «омикрон»

На территории Свердловской области пока нет омикрон-штамма коронавируса, но власти готовы к его появлению. Об этом заявил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

«У нас открыт обсерватор для помещения в двухнедельный карантин тех, кто возвращается из стран по списку Роспотребнадзора. Мы готовы к госпитализациям, если вдруг появятся больные штаммом «омикрон», – сообщил чиновник.

При этом в целом в Свердловской области продолжает снижаться число случаев заражений коронавирусом. Более половины ковидных коек переведены в плановую помощь.

«Это говорит о том, что общее состояние больных легче, чем было какое-то время назад. Хотя еще немало остается тяжелых больных. Есть результат вакцинации, каникул, усиления масочного режима, разрыва социальных цепочек и так далее. Мы фиксируем количество вызовов СМП, звонков на службу 122, нагрузку на амбулаторную службу. Можно говорить, что мы находимся в зоне устойчивого снижения заболеваемости», – добавил Креков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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