Зимние каникулы в школах могут начаться на несколько дней раньше

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил на брифинге, что зимние каникулы в общеобразовательных школах могут начаться на несколько дней раньше. Причина – распространение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей.

«Необходимости пока не видим. Отправляем отдельные классы и группы на карантин и считаем это эффективной мерой. Ближе к каникулам будем принимать решение. Не могу исключить, что на 2-3 дня раньше могут раньше начаться каникулы», – отметил чиновник.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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