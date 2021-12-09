В Екатеринбурге заканчивается отбор парков для благоустройства в 2023 году

В Екатеринбурге заканчивается голосование жителей за приоритетное благоустройство общественной территории в 2023 году. На выбор предлагается девять парков, из которых в шорт-лист попадет только пять. Опрос заканчивается 17 декабря.
Выбрать можно следующие городские территории:
– парк имени 50-летия ВЛКСМ (или «собачий парк») на Юго-Западе;
– парк Чкалова на Вторчермете;
– сад имени Энгельса;
– летний парк «Уралмаш»;
– парк имени Блюхера;
– парк 50-летия Советской власти (Метеогорка);
– сквер на улице Ферганской;
– аллея на улице Седова в микрорайоне Сортировка;
– парк «7 Ключей».
Голосование проводится на сайте администрации Екатеринбурга. В электронной анкете указаны девять вариантов и есть пустая ячейка «Другое», куда жители могут вписать свой вариант территории для благоустройства. Напомним, сбор предложений проходит в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда».
Ранее в Екатеринбурге за счет средств федерального бюджета были благоустроены сквер у оперного театра, набережная реки Исети от Малышева до Куйбышева, парк «Зелёная роща». В этом году подрядчики доделывают парк имени XXII Партсъезда.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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