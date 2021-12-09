На ВИЗе дома остались без отопления и горячей воды

Екатеринбург (Новый День, Анастасия Истомина) –

В Верх-Исетском районе в двух десятках домов батареи остыли ещё утром, вместо горячей воды бежит вода комнатной температуры. В управляющей компании сообщают, что ресурсы подаются с заниженными параметрами температуры из-за ремонта на теплосетях.

По словам жителей улицы Ключевская, вечером, придя домой после работы, они обнаружили, что батареи холодные, вместо горячей воды бежит еле тёплая. В квартирах прохладно. На улице Викулова ГВС вообще отсутствует, говорят жильцы некоторых домов.

В аварийной службе УК Верх-Исетская сообщают, что с 9 часов утра 9 декабря занижены параметры температуры и давления горячей воды и отопления в домах на Ключевской, Крауля, Красноуральской, Татищева, Металлургов и на других улицах района. В нескольких домах на Викулова и Металлургов, со слов диспетчера, отопление и ГВС отсутствуют. Подача возобновится после окончания ремонтных работ.

В пресс-службе компании «Т Плюс» «Новому Дню» сообщили, что работы велись на магистрали М-27, но они уже завершены. Во время ремонта параметры температуры действительно были снижены, но совсем отопление и ГВС не отключали (температура воды в батареях была около 45 градусов). Речь идёт о примерно 20 домах. В течение часа циркуляции восстановится и батареи нагреются, – обещают энергетики.

В «Т Плюс» добавили, что сейчас диагностические бригады работают круглосуточно, мониторят ситуацию, чтобы на опережение выявить дефект и устранить его. Это позволит в сильные морозы не допустить прорыва.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»