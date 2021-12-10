У екатеринбуржца забрали Jaguar XJ за многомиллионный долг (ФОТО)

У жителя Екатеринбурга, который задолжал бизнесмену 26,5 миллиона рублей, забрали автомобиль Jaguar XJ. Судебные приставы обнаружили машину на стоянке на улице Радищева и забрали ее на ответственное хранение. Если должник не расплатится с кредитором, «Ягуар» пустят с молотка.

В Ленинское отделение судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании 26,491 миллиона рублей с 36-летнего жителя Екатеринбурга, который взял их в долг у знакомого бизнесмена, но плату по договору займа не вносил. От приставов мужчина скрывался, но в УФССП узнали, что тот ездит на Jaguar XJ. Машину отыскали на стоянке возле жилого дома на улице Радищева.

«В отношении машины составлен акт описи (ареста) имущества. Автотранспортное средство направлено на ответственное хранение. Если в ближайшее время должник не приступит к погашению задолженности, машина будет направлена на оценку в специализированную организацию, далее будет реализована на торгах в ТУ «Росимущество» в счет погашения долга», – сообщили в УФССП по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»