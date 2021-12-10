В США заявили, что Украина не хочет быть похожей на Свердловск или Екатеринбург

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Украина не хочет быть похожей на Свердловск или Екатеринбург. «Украина хочет быть больше похожей на Париж и на Берлин, чем на Свердловск или Екатеринбург. Во всяком случае, как они выглядят сейчас», – сказала она.

Очевидно, в Белом доме не знают, что Свердловск никак не выглядит сейчас, потому что город переименовали в Екатеринбург в сентябре 1991 года.

«Госсекретарь США Виктория Нуланд считает, что Свердловск и Екатеринбург – это два одновременно существующих города. Это же надо так разбираться в России», – прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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