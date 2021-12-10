В ДТП под Асбестом погиб водитель. Его пьяный пассажир не пострадал (ФОТО)

Сегодня ночью около 01:30 на 6-м километре автодороги Рефтинский – Новоокунево случилось ДТП, в котором погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД о Свердловской области, мужчина 1993 г.р. на автомобиле «Митсубиси Лансер» ехал со стороны поселка Рефтинского в направлении Асбеста и не справился с управлением. Машину занесло, она слетела с трассы и опрокинулась. Водитель погиб, а его пассажир, мужчина 1988 г.р., никаких травм не получил.

На месте ДТП инспекторы ГИБДД установили, что автомобиль принадлежит погибшему. Он жил в Асбесте, имел стаж вождения 10 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Его пассажир рассказал, что они вдвоем были в Рефтинском в гостях у знакомых, а потом поехали домой в Асбест. По словам мужчины, сам он выпил в гостях, а водитель – нет. В момент аварии ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты, причем пассажир спал.

По факту ДТП назначены необходимые экспертизы, в том числе будет установлено, в каком состоянии водитель управлял автомобилем.

Асбест, Елена Владимирова

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