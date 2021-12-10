На Среднем Урале сезонные овощи подорожали на 5-10% в ноябре

В Свердловской области в ноябре зафиксирован рост цен почти на все виды популярных продуктов. Но сильнее всего подорожали овощи – капуста, морковь, картофель.

Согласно данным Свердловскстата, свежая белокочанная капуста выросла в цене на 10,8%. В конце ноября килограмм овоща стоил 39 рублей, а за минувшую неделю подорожал еще на 1,5 рубля. Морковь стала дороже на 5,5%, средняя цена за килограмм составляла 43 рубля. Картофель увеличился в цене на 5,7% (1 килограмм стоит в среднем 39 рублей).

Если сравнивать с ценами за прошлый год, то капуста выросла в цене на 86%, морковь – на 38%, картофель – на 60%.

Среди других заметно подорожавших продуктов в ноябре: куриные яйца (6,2%), рис (6%), мороженая рыба (5%) и вермишель (5%). За минувшую неделю начали расти цены на хлеб, макароны, сыр и сметану. Но самый значительный рост отмечен в стоимости гречневой крупы – 3,6%. За семь дней цена за килограмм гречки подскочила на 4,3 рубля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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