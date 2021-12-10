Уралец рассказал, как привился в Европе ради грин-пасс (ФОТО)

Россия и Европа уже несколько месяцев не могут договориться об одобрении вакцин от коронавируса – в Старом Свете не спешат регистрировать «Спутник», равно как и «Ковивак» и «Эпивак». В свою очередь, Москва не дает одобрения вакцинам Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna и другим. Впрочем, два государства в составе ЕС – Венгрия и Хорватия признали «Спутник», и въехать туда привитым самой популярной российской вакциной можно, но передвижения по шенгенской зоне будут незаконны (хотя и возможны, и на туристских форумах есть множество лайфхаков, как путешествовать без прививочного грин-пасса).

Некоторые россияне, привыкшие путешествовать по Европе, отправляются в поездки, чтобы привиться одобренными там вакцинами. Например, в Сербии иностранцам ставят Pfizer, однако эта вакцина двухкомпонентная, и перерыв между первым и вторым компонентами составляет около трех недель. В Хорватии же прививают однокомпонентным Jansen, поэтому некоторые путешественники предпочитают прививочные поездки в эту страну.

Как рассказал «Новому Дню» екатеринбуржец Василий, он привился в России «Спутником Лайт» еще в конце лета, а сейчас отправился за рубеж, чтобы получить импортную вакцину. «Хочется бывать не только в Будапеште, хотя он стоит всяких похвал, поэтому я задумался о европейской прививке от ковида. Выбор однозначный, это прививка производства «Янсен», и ставить ее пришлось в Хорватии, потому что в Венгрии прививки туристам не ставят», – отметил он.

По словам собеседника агентства, ему пришлось пойти на хитрость и кое-где приврать, чтобы получить вакцину за рубежом. «Чтоб прилететь в Хорватию, нужна действующая прививка «Спутник» – об этом спрашивают на границе, просят показать QR-код. Однако в Хорватии прививают «Янсеном» только тех, кто еще не вакцинирован, так что в прививочном центре придется соврать – сказать, что у вас не было прививок от ковида», – объяснил Василий.

По его словам, не все центры вакцинации принимают иностранцев. В одном из них екатеринбуржцу отказались ставить прививку. «Узнав, что мы туристы (я прилетел с дочерью), нам сказали, что тут вакцинируют только местных, а туристам надо ехать в другое место (по адресу Avenija Dubrovnik 15, pavilion 9). Это немного противоречило официальной информации о пунктах вакцинации, но мы подчинились», – отметил он.

Василий рассказал, что в прививочном центре было три очереди – для тех, кто пришел ставить прививку в первый раз, во второй или в третий. Прождать пришлось около часа, при этом некоторых туристов охрана пускала в обход очереди. «Прошли мы в пункт, сказали, какую прививку хотим, соврали, что ставим первый раз, и нас благополучно «чипировали». У меня просто сутки побаливало место укола. У дочки на следующий день поднялась температура до 37 °C, которую мы сбили к вечеру «Колдрексом» и прогулкой за антиген-тестом», – отметил собеседник агентства.

По словам Василия, грин-пасс выдают только спустя две недели после прививки Jansen. «Я ходил в аптеку, в местный филиал минздрава – везде мне сказали ждать две недели и тогда только подать инфу о прививке на электронную почту HZZO, и в ответ мне пришлют заветный куар-код сроком на год», – добавил он.

Вячеслав объяснил, что путешествовать по Европе с действующей визой можно и сейчас, но придется сдать ПЦР-тест или антиген-тест, имея который, можно получить 72-часовой или 48-часовой грин-пасс.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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