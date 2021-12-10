Плато: всю неделю количество новых случаев коронавируса почти не меняется

С начала этой недели в Свердловской области выявляют около 670 новых случаев коронавируса в сутки – цифра меняется день ото дня незначительно. Тяжелых пациентов становится чуть меньше.

По данным регионального оперштаба, за последний день зарегистрировано 663 новых случая Covid-19 и 31 летальный исход. В больницах в тяжелом состоянии – 640 пациентов, из них 410 – в реанимациях, 332 – на ИВЛ. В состоянии средней тяжести – еще 4 065 человек.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 186 106 случаев коронавируса и 8 755 смертей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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