В Екатеринбург идут морозы из Москвы

В Свердловской области в ближайшие выходные похолодает. Холодный воздух придет из Москвы, где ударили 20-градусные морозы. Атмосферный фронт пройдет Средний Урал по касательной, поэтому в Екатеринбурге похолодание не будет столь значительным, как в столице.

В ночь на субботу столбики термометров опустятся до -13 градусов, днем будет только -10. С субботы на воскресенье похолодает до -15 градусов, а днем вновь столбики термометров поднимутся только до -10. Будет солнечно и без осадков.

Аналогичная погода ожидается и в понедельник, а вот со вторника начнется потепление и снегопады, сообщает Гидрометцентр России.

Екатеринбург, Елена Сычева

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