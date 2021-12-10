Семейная пара покончила с собой после того, как сгорели их домашние животные

Семейная пара покончила с собой после того, как у них погиб в пожаре весь домашний скот.

9 декабря в поселке Баранчинском в квартире одного из домов обнаружили тела супругов – 49-летнего мужчины и 51-летней женщины. Известно, что пара закрылась в жилище изнутри. Как сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, признаков насильственной смерти на телах умерших не обнаружено.

Супруги находились в это время в квартире покойной матери мужчины, поскольку в их доме ранее произошел пожар, в котором сгорел весь домашний скот и собака.

«Во дворе и сарае сыщики обнаружили сильно поврежденные огнем тела собаки, 10 коз, 5 гусей и 5 куриц. При этом владельцев жилища и домашнего скота дома не нашли, – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – По одной из версий, ЧП могло произойти из-за замыкания электропроводки. В 16:35 того же дня оперуполномоченные осмотрели квартиру матери хозяина дома в том же поселке. Именно здесь и были обнаружены тела гражданина Баусова и его супруги в ванной комнате. Их смерть породила много вопросов. На руках женщины были обнаружены ожоги, полученные в результате пожара, когда она пыталась спасти домашних животных. Квартира, где нашли тела супругов, была закрыта изнутри», – отметил Горелых.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»