Турагента из Лесного отправили на 6 лет в колонию за обман клиентов на 10 миллионов рублей

Турагента Татьяну Перминову из закрытого города Лесной признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и отправили в колонию на 6 лет. С 2018 по 2019 год она собрала со 108 туристов почти 10 миллионов рублей, но на отдых никто из них не поехал. Деньги, вероятно, агент присвоила.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что Татьяна Перминова работала турагентом в Лесном с октября 2009-го. И до 2018 года никаких нареканий от туристов не было. Но с октября 2018 года по август 2019 года женщина брала у своих клиентов деньги за путевки, однако туры не бронировала, а средства туроператорам не перечисляла. Всего за это время от 108 человек Перминова получила 9,7 миллиона рублей, а люди остались без денег и без отдыха.

Сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал турагента виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Татьяне Перминовой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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