В поселке Шувакиш в пожаре погиб 4-летний мальчик

В поселке Шувакиш в пригороде Екатеринбурге сегодня днем случился пожар. На улице Соколиной загорелся частный жилой дом, огонь уничтожил всю внутреннюю отделку и перегородки в помещениях. На месте происшествия пожарные обнаружили тело ребенка и вызвали медиков.

«Сообщение в дежурную часть полиции об обнаружении 4-летнего мальчика по имени Сава поступило от бригады скорой помощи в 15:10. Врачи уже были бессильны спасти малыша. По одной из отрабатываемых МВД версий, он мог играть со спичками, что в отсутствие взрослых и привело к трагическим последствиям», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Обстоятельства гибели ребенка теперь выясняет следственный комитет. Признаков насильственной смерти на теле малыша не обнаружено. Точная причина смерти мальчика, а также причину возгорания установят в рамках экспертиз. Сейчас следователи опрашивают родственников погибшего ребенка, соседей и ищут очевидцев пожара. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в областном следственном комитете.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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