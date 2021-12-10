В театральный институт студентов и преподавателей пускают по QR-коду

В одном вузе Екатеринбурга введена система пропуска по QR-коду – в Екатеринбургском государственном театральном институте.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕГТИ, QR-коды начали официально проверять в вузе с 6 декабря. «Ввели с этой недели, а до этого был тестовый режим. Распространяется на всех: студентов, сотрудников и преподавателей, – пояснили в вузе. – Часть занятий идет дистанционно, часть очно – по профильным дисциплинам, занимаются по группам. Ходят в университет на актерское мастерство, сценическую речь, пение, сценическое движение и танцы, на индивидуальные занятия», – рассказали в пресс-службе ЕГТИ.

Организовали Covid-free зону в театральном вузе потому, что обучать будущих актеров онлайн не получается. «Привито практически 100% студентов и преподавателей, единичные случаи, когда у кого-то нет прививки, – пояснили «Новому Дню» в ЕГТИ. – Те, кто имеют медотвод, – предоставляют его, несовершеннолетние проходят по спискам. QR-коды проверяют на входе мобильным телефоном. У нас не много студентов, поэтому проверки никого не задерживают, все ведь друг друга знают».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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