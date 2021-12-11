На улице Восточной встали трамваи из-за аварии

На улице Восточной в Екатеринбурге приостановлено движение трамваев, так как на путях произошла дорожная авария.

Как сообщает «Новому Дню» очевидец происходящего, на перекрестке улиц Восточной и Генеральской столкнулись автомобили «Лада» и «Фольксваген». Водителя отечественного авто занесло на дороге и он врезался в поворачивающий на другую улицу автомобиль. Капот «Лады» серьезно пострадал, но сами водители целы.

Из-за аварии, которая произошла на трамвайных путях, движение трамваев в сторону УПИ до ЖБИ приостановлено. Сейчас пострадавшие автомобили все еще находятся на путях.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу пока прокомментировать аварию не могут.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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