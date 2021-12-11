В Свердловской области заболеваемость Covid-19 снижается, а смертность растет

Количество зафиксированных случаев Covid-19 в Свердловской области за сутки – 661, в Екатеринбурге -160. В последний раз такое сравнительно малое количество новых случаев отмечалось оперштабом 26 октября.

Общее количество случаев ковида с начала пандемии составляет 186 767. Сегодня 636 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 409 из них лежат в реанимации, в том числе 326 – на аппаратах ИВЛ. 3 894 пациента с этим диагнозом – в больницах в состоянии средней тяжести.

Однако за минувшие сутки вновь возросло количество умерших, их 35. А с начала пандемии в регионе умерло 8 790 человек.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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