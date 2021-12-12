В Свердловской области вновь растет смертность от Covid-19

Число смертей от Covid-19 опять растёт. За сутки в регионе умерло 36 больных, а с начала пандемии – 8826 человек.

По-прежнему наблюдается снижение заболеваемости. Сегодня выявлено 658 новых случаев коронавируса, в том числе 128 в Екатеринбурге. Общее количество подтверждённых случаев – 187 425.

617 больных ковидом находятся в тяжелом состоянии, 392 из них лежат в реанимации, в том чтсле 314 – на аппаратах ИВЛ. 3872 пациента находятся в состоянии средней тяжести.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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