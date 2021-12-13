Из-за аварии на Радищева перекрыто движение, машины едут по трамвайным путям (ФОТО)

В Екатеринбурге на повороте с улицы 8 Марта на Радищева столкнулись две иномарки, перекрыв дорогу. В ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал. Но сейчас проехать здесь невозможно, машины объезжают участок по трамвайным путям и остановке.

Как передает корреспондент «Нового Дня», авария произошла около 10 часов утра. Автомобили столкнулись на улице Радищева. По всей видимости, один из них поворачивал с 8 Марта и въехал в бок другой машины. Водители не пострадали.

Участок улицы Радищева в сторону Вайнера сейчас перекрыт автомобилями. Остальные участники дорожного движения объезжают его по трамвайным путям, едва не попадая под колеса трамваев.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»