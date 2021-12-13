В Свердловской области запускают новые производства – инвестиции превысили 30 миллиардов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в пятницу, 10 декабря, в Москве встретился с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. На совещании они обсудили предварительные итоги развития промышленного комплекса Среднего Урала в 2021 году и планы на 2022 год. Глава региона рассказал, как развивается Свердловская область. По его словам, с начала года в регионе было запущено 29 новых производств, общая сумма инвестиций в которые превысила 30 миллиардов рублей. Это позволило создать свыше 1,3 тысячи новых рабочих мест.

«Несмотря на то, что пандемия в определенной степени ограничивает нас в развитии – огромные ресурсы сегодня направляются на защиту жизни и здоровья людей – в целом удается не снижать темпы развития промышленности, которая традиционно является ключевой отраслью экономики региона», – отметил Евгений Куйвашев.

Министр промышленности отметил активность уральских предприятий, которые для реализации различных проектов привлекают, в том числе федеральные финансовые ресурсы. Так, за все время существования Фонда развития промышленности от предприятий Свердловской области поступило около 250 заявок на общую сумму, превышающую 52 миллиарда рублей. Также в этом году в Екатеринбурге весьма успешно, несмотря на пандемию, прошла главная промышленная выставка страны «Иннопром». При поддержке Минпромторга на ее полях в очередной раз проведен форум экспортеров, собравший практически всех российских торгпредов за рубежом.

Напомним, в этом году главным гостем выставки стал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, среди прочего он познакомился с планами развития одного из перспективных для Урала направлений в промышленности – авиастроения. Уральский завод гражданской авиации реализует планы по расширению производства самолетов для местных воздушных линий. Также выставку посетили Денис Мантуров, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов. Главным партнером в этом году стала Италия.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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