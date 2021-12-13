Из Екатеринбурга до Сургута теперь можно доехать за 15 часов

Между Екатеринбургом и Сургутом будет курсировать новый скоростной поезд. Путь между городами займет 15 часов 34 минуты. Маршрут будет проходить через Тюмень и Тобольск.

Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, состав отправляется из Екатеринбурга каждый день в 17:36, из Сургута – в 19:00.

Маршрут нового экспресса проходит через Екатеринбург, Богданович, Еланский, Камышлов, Ощепково, Талицу, Тугулым, Тюмень, Тобольск, Демьянку, Пыть-Ях и Сургут.

Стоимость билетов на «Ласточку» сравнительно небольшая: 1086 рублей – сидячие места, 1935 – плацкарт, 3681-5189 рублей – купе.

В сравнении другими вариантами поездок из Екатеринбурга в Сургут, путешествие на новом скоростном экспрессе достаточно выгодно. К примеру, на поезде Пермь – Новый Уренгой из Екатеринбурга до Сургута можно добраться за 19 часов, стоимость билета – более двух тысяч.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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