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Понедельник, 13 декабря 2021, 12:01 мск

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Мужчина зарезал знакомого на поминках, чтобы тот не оскорблял умершую

Тагильчанину дали девять лет тюрьмы за то, что он зарезал знакомого на поминках.

28 декабря 2020 года в Нижнем Тагиле двое мужчин, 29 и 48 лет, поминали родственницу одного из них. Они выпили бутылку водки, и тут старший начал оскорблять умершую женщину. Второй мужчина не стал это терпеть, вооружился кухонным ножом и воткнул его в грудь обидчику, тот скончался на месте. Как сообщил помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, после этого оскорбленный родственник вытащил тело знакомого из квартиры в подъезд, вернулся и лег спать, при этом даже не помыл руки после убийства.

«На одежде в области сердца у потерпевшего имелось окровавленное пятно. В то же время в подъезде полицейскими были обнаружены кровавые следы волочения, которые вели к одной из квартир, – прокомментировал происшествие начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – Дверь им открыл находившийся в алкогольном опьянении мужчина, на руках которого имелись следы вещества бурого цвета – как впоследствии казалось, это была кровь. Гражданин был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания о совершённом убийстве».

Убийце вынесли приговор – девять лет колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить миллион рублей за моральный ущерб родственникам убитого мужчины.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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