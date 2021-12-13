Полпред президента вышел с карантина по коронавирусу

Уральский полпред президента России Владимир Якушев на этой неделе проведет пресс-конференцию по итогам 2021 года. Она была запланирована еще на конец ноября, однако общение с прессой пришлось перенести, поскольку полномочный представитель главы государства вынужден был уйти на самоизоляцию. Как писал тогда «Новый День», в окружении Владимира Якушева был обнаружен ковид-положительный человек.

Президент России Владимир Путин в этом году проведет ежегодную большую пресс-конференцию в очном формате. Она состоится 23 декабря в Манеже. В прошлом году журналисты общались с главой государства дистанционно – их собирали в студиях в каждом из федеральных округов России.

Пока неизвестно, когда состоится пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Последние несколько лет она традиционно проходила в январе, однако не исключено, что в этом году глава региона пообщается со СМИ уже в декабре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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