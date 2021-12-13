Вор-рецидивист попался на краже у пенсионера молока и хлеба

В Новоуральске вор-рецидивист украл у пенсионера сумку с продуктами, однако не смог далеко убежать, и его поймали силовики.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области, 69-летний пенсионер купил в супермаркете хлеб, молоко, кефир, яйца и картошку и пошел с покупками домой. Внезапно к нему сзади подбежал молодой человек, выхватил сумку и быстро скрылся.

Пенсионер тут же позвонил в полицию и, на удивление, через несколько минут к нему прибыли сотрудники Росгвардии. В этот же день похититель был найден, это 30-летний местный житель, ранее судимый за кражу. На него завели уголовное дело. А дедушке вернули все его продукты.

«До чего обмельчали воры, – сообщила «Новому Дню» соседка пенсионера Нина. – Раньше кошельки воровали, сережки, телефоны, сейчас продукты. Наверное, в ковид работы нет, он судимый, вот и решился продукты воровать».

Неудачливому вору яиц и молока грозит до года лишения свободы.

Новоуральск, Мария Зыкова

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