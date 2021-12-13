Число заразившихся коронавирусом в Свердловской области снижается 19 дней подряд, смертность остается высокой

За минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 653 случая Covid-19, в том числе 134 в Екатеринбурге. По официальной статистике, число заразившихся снижается с 26 ноября.

Погибли от короновируса 35 человек, сообщил оперативный штаб. Всего с начала пандемии от вируса умер 8861 свердловчанин. Сейчас 611 свердловчан в тяжелом состоянии находятся в больницах, 293 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По официальным данным, с начала пандемии заболели 188 078 человек. Выписано за сутки 447 свердловчан, а общее число достигло 162 919.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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