Сервиз Куйвашева, который продали за 42 млн, стоил в 2,6 тысячи раз дешевле

Чайный сервиз, выставленный Евгением Куйвашевым на благотворительный аукцион Екатерининской ассамблеи, был продан за 42 млн рублей, хотя стартовая цена его была 160 тысяч. Выяснилось, что изначально сервиз стоил еще дешевле – около 16 тысяч рублей. За такую сумму его продавали в магазине «Фарфор Сысерти», причем найти покупателя пытались с 2018 года. Чайник, молочник, сахарницу и шесть кружек, напомним, приобрели предприниматели Андрей Симановский и Игорь Заводовский.

«Средства, собранные на ассамблее, традиционно направляются на самые значимые социальные проекты региона. В этом году благополучателями выбраны социальный центр «Аистенок», медицинский центр «Бонум» и фонд «Мы вместе» с проектом для областной детской больницы», – напомнили в департаменте информполитики региона.

Екатеринбург, Елена Сычева

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