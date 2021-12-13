В «ВК» назвали топ-10 самых популярных треков у екатеринбуржцев

В соцсети «ВКонтакте» проанализировали музыкальные предпочтения жителей Екатеринбурга за 2021 год и составил топ-10 самых популярных на Урале композиций. Хит-парад выглядит следующим образом:
HammAli & Navai «Птичка»
Султан Лагучев «Горький вкус»
10AGE «Нету интереса»
Скриптонит, Райда Baby mama
Ramil' «Сон»
10AGE «Пушка»
Miyagi & Andy Panda «Патрон»
Morgenshtern «Cristal & Моёт»
Mekhman «Копия пиратская»
Minell Rampampam
Екатеринбург, Елена Сычева
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