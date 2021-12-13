Полицейский сделал «закладку», чтобы повысить раскрываемость

Старшему оперуполномоченному из Екатеринбурга предъявили обвинение в незаконном сбыте наркотиков с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР Александр Шульга, по версии следствия, в начале декабря 34-летний мужчина разместил «закладку» у одного из домов на улице Сыромолотова – якобы для того, чтобы задержать с поличным того, кто за ней придет, и тем самым повысить показатели по раскрываемости преступлений. Но в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан сам полицейский. Он помещен под стражу.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что полицейский был задержан сотрудниками из подразделения собственной безопасности. Сейчас он отстранен от исполнения служебных обязанностей. «Если сведения о причастности старшего лейтенанта к совершенному преступлению подтвердятся, его уволят по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД, и привлекут к предусмотренной законодательством уголовной ответственности. В настоящее время проводится служебная проверка, по итогам которой непосредственным руководителям подозреваемого будет также дана принципиальная оценка за допущенное ЧП и за просчёты в профилактической работе с личным составом», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»