В Верхней Пышме пройдет первенство и чемпионат УрФО по самбо

В Свердловской области в Верхней Пышме с 14 по 16 декабря 2021 года пройдут чемпионат и первенства УрФО по спортивному самбо среди юношей и девушек 16-18 лет, юниоров и юниорок 18-20 лет, а также среди мужчин и женщин. Мероприятия примет у себя Дворец спорта УГМК.

Как сообщили «Новому Дню» организаторы, чемпионат и первенства УрФО позволят сформировать окружные сборные команды для участия в чемпионате и первенствах России следующего года. Чемпионат России-2022 состоится со 2 по 4 марта также в Верхней Пышме.

Поединки по спортивному самбо среди юношей и девушек 16-18 лет, юниоров и юниорок 18-20 лет, а также мужчин и женщин будут начинаться в 10:00 по местному времени, по боевому самбо у юниоров 18-20 лет и мужчин – в 15:00.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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