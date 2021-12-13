Уральский астроном рассказал, в какие часы лучше наблюдать яркий звездопад Гемениды (ФОТО)

Сегодня ночью уральцы смогут наблюдать ярчайший в году звездопад – на 14 декабря приходится пик метеорного потока Гемениды. Лучше всего ловить падающие звезды под утро, в южной части неба около зенита. Если уехать за город подальше от огней, то можно увидеть до нескольких десятков метеоров за один час, рассказал уральский астроном Владилен Санакоев. В этом году Луна не помешает наблюдениям метеорного потока, так как зайдет к трем часам ночи за горизонт. Кроме того, синоптики обещают ясную погоду.

Происхождение метеорного потока Геминиды связывают с астероидом (3200) Фаэтон. Это один из самых обильных звездопадов, его радиант находится в созвездии Близнецов вблизи звезды Кастор. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет ее, потому скорость метеоров невысокая – около 35 километров в секунду.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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