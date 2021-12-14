На льду Городского пруда вытоптали гигантский новогодний символ (ФОТО)

На льду Городского пруда сегодня ночью вытоптали гигантский символ Нового года – тигренка. Снимок «Новому Дню» прислала читательница Елена.
Год Тигра по Восточному календарю начинается не вместе с календарным годом – а только 1 февраля. 2022-й пройдет под знаком Голубого водяного Тигра.
Екатеринбург, Елена Сычева
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