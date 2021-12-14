В Горном Щите погиб пенсионер, вышедший на дорогу перед КамАЗом (ФОТО)

Сегодня утром на окраине Екатеринбурга, в поселке Горный Щит, под колесами КамАЗа погиб 71-летний пенсионер. Как рассказали в отделении пропаганды городского УГИБДД, мужчина переходил дорогу в неположенном месте, водитель грузовика не успел среагировать.

Авария произошла в 8:30 напротив дома № 25 по улице Буденного. За рулем КамАЗа был 58-летний водитель, права получил 22 года назад, за нарушения ПДД привлекался 39 раз, имеет неоплаченные штрафы, в момент аварии был трезв.

Он рассказал, что ехал со скоростью примерно 30-40 км/ч, неожиданно с левой стороны на дорогу выбежал пешеход, водитель экстренно затормозил, но тяжелая машина остановиться не успела.

«Госавтоинспекция города Екатеринбурга обращается к водителям и пешеходам с требованием о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Переходить проезжую часть можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин, убедившись в безопасности перехода. Опасно выбегать на дорогу. Нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящего транспорта или другого препятствия, ограничивающего видимость проезжей части дороги. Водителям, в свою очередь, при движении нужно быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, а также учитывать состояние проезжей части и видимости», – добавили в ГИБДД.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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