Силовики рассказали, где мошенники из «службы безопасности банка» берут номера телефонов

Тем, кто продает базы данных с номерами интернет-мошенникам, грозит до 10 лет колонии. Об этом сообщил сегодня на прес-конференции начальник отдела по борьбе с мошенничествами ГУ МВД по Свердловской области Артем Лаздынь. «Такие лица мы выявляем и возбуждаем уголовные дела. Есть те, кто сливает базы номеров в интернет, и уже другие мошенники звонят людям и представляются сотрудниками банков. Дела направляются в суд, таким гражданам грозит до 10 лет лишения свободы», – пояснил «Новому Дню» Артем Лаздынь.

Подобные базы могут продавать сотрудники банков и сотрудники магазинов сотовой связи. Как сообщил эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников, если звонки от мошенников поступают на только что купленную сим-карту, это значит, что ей до этого уже кто-то пользовался. Как правило, номера телефонов перепродаются.

«Утечки – это большая проблема. Было даже так, что сотруднику банка звонит мошенник, представляется сотрудником службы безопасности этого же банка и просит перевести деньги. И ведь переводят без всяких проверок», – заявил Александр Сальников.

Кроме того, интернет-мошенники продолжают звонить с подменных номеров, и у будущих жертв отображается телефон банков. Данные номера не блокируются, если звонок идет из России. Блокируют только звонки из-за рубежа.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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