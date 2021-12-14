За год мошенники украли у свердловчан 700 млн рублей

Уголовных дел по факту интернет-мошенничества в этом году заведено меньше, чем прошлом. Однако ущерб жертвам возрос на год на 200 миллионов.

Как сообщил «Новому Дню» начальник отдела по борьбе с мошенничествами ГУ МВД по Свердловской области Артем Лаздынь, в этом году зарегистрировано 6300 уголовных дел по факту хищения денег с банковских счетов, и это на 1500 меньше, чем было заведено в прошлом году. При этом ущерб, который мошенники нанесли жертвам, увеличился. В прошлом году у людей было украдено около 500 миллионов, а в этом году уже 700 млн. И это, как отмечают в полиции, только зарегистрированные случаи. Общий ущерб по всем случаям – около миллиарда.

«Работа идет по старым схемам, людям звонят с номеров, которые начинаются с цифр 499 и 495, представляются сотрудниками банков, полиции, прокуратуры. Сообщают, что с карты пытаются украсть деньги, поэтому их скорее нужно перевести на безопасный счет. А это счет мошенников. Причем если раньше достаточно было одного звонка, то сейчас работу с жертвой ведут несколько дней, якобы пытаясь спасти деньги, – пояснил Артем Лаздынь. – Способ изживает себя, однако мы все равно регистрируем каждый день 10-30 новых. Самая большая сумма в этом году – 18 миллионов рублей. Женщина ходила и перечисляла несколько дней, по 20-30 транзакций. Только потом сообщила родственникам, но было уже поздно, деньги ушли. Мошенники специально говорят жертвам, что они участвуют в операции, о которой нельзя рассказывать».

Как пояснил представитель МВД, раньше, когда этот способ только зарождался, мошенники уводили по 100-400 тысяч у одного человека. Но сейчас аппетиты возросли, и воруют миллионы. Кроме того, появились новые интерпретации способа.

«Последние вопиющие случаи – это когда мошенники звонят и говорят, что квартира человека пропала из Росреестра, поэтому ее надо срочно продать и перечислить деньги на счета, – сообщает Артем Лаздынь. – Даже с машинами уже есть такое. Говорят, что из базы ГАИ пропали данные о машине, давайте скорее продавайте, перечисляйте деньги. Через полчаса уже приезжает перекупщик, покупает машину за сумму, значительно более низкую, деньги перечисляются на счет и пропадают».

Сейчас помимо описанного выше набирают популярность два новых способа мошенничества, которые изобретены давно.

Первый – это когда на стационарный телефон пожилому человеку звонят люди, изображающие его родственников. Базы номеров стационарных телефонов спокойно можно купить в Даркнете.

«Пенсионеру плачущим голосом говорят в трубку: мама, там, папа, я попал или попала в аварию, сбила человека. Пожилые люди тут же обращаются по имени. Затем ложный родственник передает трубку лжеполицейскому и тот уже говорит, что нужно откупиться. К пенсионеру через 10-20 минут приезжает человек, забирает деньги в платочек завернутые, и только потом бабушки и дедушки звонят своим родственникам. Был случай, когда бабушка отдала 600 тысяч, потом звонит сыну, узнать все ли в порядке, мол, ты же человека на машине сбил. А сын отвечает: «Кого сбил, мама, у меня же и машины-то нет». Поэтому нужно обязательно донести до родственников, особенно пожилых, что нужно звонить родственникам сразу же и проверять».

Второй набирающий популярность способ – игра на бирже. Либо граждане ищут легкий заработок в интернете, либо мошенники сами звонят. Сначала человека заманивают, а позже вымогают огромные суммы, чтобы получить с них огромный процент. Самую большую сумму, 12 миллионов, на такой бирже потеряла семья, которая продала все свое имущество.

Как сообщил Артем Лаздынь, раскрываемость таких уголовных дел сейчас около 30%, над этим работают спецподразделения. Препятствуют более высоким показателям большой объем случаев – по 10-30 новых в день, и территориальная принадлежность. Дело в том, что звонки в основном идут не из Свердловской области, и даже не из России. Поэтому для определения территории нужно много времени. Но зато, если мошенника нашли, деньги жертве возвращаются в полном объеме.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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